Торговка инвалидностью из Дагестана предстанет перед судом

СЕГОДНЯ 10:16 2019-11-27T10:18:25+03:00

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В Дагестане вскоре начнется суд над 51-летней женщиной, которая продавала инвалидность для своих земляков.

Как уверяет следствие, уроженка Махачкалы занималась этим достаточно долго, но непостоянно. На протяжении двух лет - с 2014 по 2015 год - женщина порекомендовала двум людям прийти в "Главное бюро медико-социальной экспертизы по Дагестану" и купить инвалидность. Ее клиенты отдали в общей сложности 120 тысяч рублей, которые должны были пойти на подкуп, но потом внезапно пропали. Оказалось, их присвоила себе подсудимая.

Сейчас уголовное дело 51-летней женщины находится на стадии рассмотрения в суде.

ИСТОЧНИК KP.RU