Торговка инвалидностью из Дагестана предстанет перед судом
В Дагестане вскоре начнется суд над 51-летней женщиной, которая продавала инвалидность для своих земляков.
Как уверяет следствие, уроженка Махачкалы занималась этим достаточно долго, но непостоянно. На протяжении двух лет - с 2014 по 2015 год - женщина порекомендовала двум людям прийти в "Главное бюро медико-социальной экспертизы по Дагестану" и купить инвалидность. Ее клиенты отдали в общей сложности 120 тысяч рублей, которые должны были пойти на подкуп, но потом внезапно пропали. Оказалось, их присвоила себе подсудимая.
Сейчас уголовное дело 51-летней женщины находится на стадии рассмотрения в суде.
ИСТОЧНИК KP.RU
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