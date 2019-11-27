Ставрополец украл из чужого дома два самовара сороковых годов
Он сдал их в магазин антиквариата
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Два самовара украл у жителя Иноземцева односельчанин. Латунные раритеты вор сдал в антикварный магазин.
По словам пострадавшего мужчины самовары сделаны еще в сороковых годах.
Участковый полицейский задержал злоумышленника и принял его признательные показания. 31-летний неоднократно судимый мужчина пояснил, что антиквариат теперь выставлен на продажу в магазине Пятигорска.
Возбуждено уголовное дело о краже, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по СК.
ИСТОЧНИК KP.RU