Ставрополец украл из чужого дома два самовара сороковых годов

СЕГОДНЯ 10:33 2019-11-27T10:33:23+03:00

Он сдал их в магазин антиквариата

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Два самовара украл у жителя Иноземцева односельчанин. Латунные раритеты вор сдал в антикварный магазин.

По словам пострадавшего мужчины самовары сделаны еще в сороковых годах.

Участковый полицейский задержал злоумышленника и принял его признательные показания. 31-летний неоднократно судимый мужчина пояснил, что антиквариат теперь выставлен на продажу в магазине Пятигорска.

Возбуждено уголовное дело о краже, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по СК.

ИСТОЧНИК KP.RU