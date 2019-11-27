Максим Топилин: Показатели роста рождаемости в Карачаево-Черкесии - лучшие среди регионов СКФО и одни из лучших по стране

СЕГОДНЯ 11:06 2019-11-27T11:06:57+03:00

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На совещании, которое провели Максим Топилин и Рашид Темрезов, обсуждали также вопросы достижения до 2024 года национальных целей социально-экономического развития по повышению реальных доходов граждан и снижению бедности в субъектах РФ, входящих в состав СКФО.

В работе совещания приняли участие члены правительства КЧР и представители социального блока правительств всех субъектов СКФО. Говоря о демографии в целом, федеральный министр назвал показатели роста рождаемости в Карачаево-Черкесии самыми лучшими среди регионов округа и одними из лучших в стране.

- Это означает все-таки, что можно настроить меры поддержки региональные так, чтобы эти показатели увеличились. В Карачаево-Черкесии - плюс 4% по итогам 9 месяцев. Это один из самых лучших результатов в Российской Федерации. И с учетом всех исторических и национальных особенностей республик у всех регионов Северного Кавказа есть такие потенциальные возможности. Необходимо всем обратить на это внимание, - сказал Максим Топилин и добавил, что необходимо работать над такими показателями, как продолжительность жизни, снижение смертности.

Министр призвал регионы активнее участвовать в программах, реализуемых в рамках нацпроекта «Демография», таких как «Старшее поколение», «Долговременный уход», «Повышение производительности труда», отметив, что мероприятия нацпроектов - это фактически подготовка к «переформатированию системы оказания услуг гражданам пожилого возраста».

- Это возможность продлить свою здоровую жизнь, - сказал Максим Топилин.

Рашид Темрезов, поприветствовав министра и представителей субъектов СКФО, поблагодарил его за принятое решение о проведении межрегионального совещания на территории КЧР.

- Хочу отметить, что Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации при Вашей, Максим Анатольевич, непосредственной поддержке и участии стало первым федеральным министерством, с которым мы еще на этапе подготовки к реализации нацпроектов прорабатывали каждую позицию. Считаю, что подобное взаимодействие и на этапе реализации нацпроектов, а также обмен межрегиональным опытом будет способствовать более качественному решению государственных задач в сфере социального развития республики и региона в целом, - сказал Рашид Темрезов.

Он отметил, что в Карачаево-Черкесии, как и в стране в целом, особое внимание уделяется исполнению поручений Президента РФ, направленных на достижение целей и задач в рамках реализации социальных национальных проектов.

- Безусловно, важной зоной нашей ответственности является выполнение обязательств, предусмотренных национальным проектом «Демография», а также реализация комплекса мер по повышению благосостояния наших граждан. Средняя продолжительность жизни в Карачаево-Черкесии составляет 76,1 года. По этому показателю республика занимает 4-е место в СКФО и 5-е место в Российской Федерации, где этот показатель составляет 73,6. Как и другие регионы СКФО, мы ставим перед собой задачу войти в группу регионов с продолжительностью жизни 80 плюс досрочно, - сказал руководитель Карачаево-Черкесии.

ИСТОЧНИК KP.RU