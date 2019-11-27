Ставропольские школьники изобрели первый электрический мотоцикл
Глава края посоветовал не упустить таланты работодателям и вузам
Фото: кадр видео Первого канала
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Братья Самойленко из 12 школы Пятигорска изобрели первый отечественный электрический мотоцикл. Илья, Михаил и Егор представили разработку на Всероссийском форуме профессиональной навигации «Проекторий». Достижение ребят отметили организаторы форума.
Глава Ставрополья Владимир Владимиров призвал высшие учебные заведения региона и работодателей не упустить таланты и дать им возможность реализоваться в нашем крае.
ИСТОЧНИК KP.RU