Ставропольские школьники изобрели первый электрический мотоцикл

СЕГОДНЯ 11:41 2019-11-27T13:22:13+03:00

Глава края посоветовал не упустить таланты работодателям и вузам

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Братья Самойленко из 12 школы Пятигорска изобрели первый отечественный электрический мотоцикл. Илья, Михаил и Егор представили разработку на Всероссийском форуме профессиональной навигации «Проекторий». Достижение ребят отметили организаторы форума.

Глава Ставрополья Владимир Владимиров призвал высшие учебные заведения региона и работодателей не упустить таланты и дать им возможность реализоваться в нашем крае.

ИСТОЧНИК KP.RU