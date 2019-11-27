2019-11-27T11:48:35+03:00
Общество

Видео: Африканец подался в джигиты после кавказской свадьбы

Ролик набирает популярность в соцсетях
Варвара АНТОНОВА
Поделиться:
Африканец подался в джигиты после кавказской свадьбыАфриканец подался в джигиты после кавказской свадьбы
Изменить размер текста:

В социальных сетях появился ролик с кавказской свадьбы, на которой камерунский студент Арсене Габин танцует лезгинку в Нальчике. Ролик опубликовали местные жители, оценившие смелость парня.

"Когда афроамериканец танцует лучше тебя", "Очень умело, с толом", "Мое уважение парню" - так отписывались в комментариях восторженные пользователи. Более всего удивила техника парня, который в танце пытается сочетать традиционные движения лезгинки с вольными приемами из его культуры.

Африканец разрывает танцпол лезгинкой в Нальчике. Видео: Instagram.

Как оказалось, Арсене, которого в народе кратко прозвали Арсеном, был приглашен на торжество невестой. На своей странице в Instagram он поздравляет Оксану с этим торжеством, о женихе же ничего не говорит.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Происшествия: Кабардино-Балкария»

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Массовое убийство на праздники планировал террорист в КБР
20 процентов заправок в Дагестане и Чечне продают топливо с нарушениями
Сбербанк стал генеральным партнером конференции садоводов «PROЯБЛОКО 2019»
Прекращены поиски пропавших в Дагестане 6-классников
Ставрополец хотел заработать на экстремистских организациях 15 млн рублей
Неделя приема граждан стартовала в Минераловодском отделении партии «Единая Россия»
Стала известна причина транспортного коллапса в Ставрополе
10-летний ребенок погиб под колесами грузовика в Дагестане
«Испугались родителей»: куда исчезли объявленные в розыск 6-классники
Подростка с пьяной икотой поймали за рулем автомобиля на Ставрополье
Суд постановил государству выплатить члену банды "Робин Гудов" из Дагестана 9,5 млн
На Ставрополье строят больше жилья, а квадратный метр подорожал
Махачкала стала одним из худших городов по уровню жизни
Ставропольские школьники изобрели первый электрический мотоцикл
В Ставрополе разработан интересный экскурсионный маршрут
ВТБ снижает ставки по ипотеке до 8,4%