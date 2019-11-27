Видео: Африканец подался в джигиты после кавказской свадьбы
В социальных сетях появился ролик с кавказской свадьбы, на которой камерунский студент Арсене Габин танцует лезгинку в Нальчике. Ролик опубликовали местные жители, оценившие смелость парня.
"Когда афроамериканец танцует лучше тебя", "Очень умело, с толом", "Мое уважение парню" - так отписывались в комментариях восторженные пользователи. Более всего удивила техника парня, который в танце пытается сочетать традиционные движения лезгинки с вольными приемами из его культуры.
Африканец разрывает танцпол лезгинкой в Нальчике. Видео: Instagram.
Как оказалось, Арсене, которого в народе кратко прозвали Арсеном, был приглашен на торжество невестой. На своей странице в Instagram он поздравляет Оксану с этим торжеством, о женихе же ничего не говорит.
ИСТОЧНИК KP.RU
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