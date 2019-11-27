2019-11-27T12:26:22+03:00
Общество

Махачкала стала одним из худших городов по уровню жизни

Ниже только Улан-Уде
Варвара АНТОНОВА
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Махачкалу признали один из самых худших городов России по качеству жизни. Согласно рейтингу, составленному специалистами из Финансового университета при правительстве, столица Дагестана заняла 77 место из 78.

Как поясняют исследователи, для анализа они брали следующие показатели: работа властей и служб, ответственных за качество дорог, культура, образование, состояние ЖКХ, медицинское обслуживание и общая оценка положения дел в городе. Показательно, что совсем недавно Махачкалу затопило после нескольких сильных дождей.

Потопленная Махачкала. Видео: Instagram.

Отметим, что лидером рейтинга стала Казань, за ней - Грозный и Тюмень. Среди других городов СКФО в списке оказались Владикавказ (21-ое место) и Ставрополь (37-ое).

ИСТОЧНИК KP.RU

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