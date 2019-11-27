Суд постановил государству выплатить члену банды "Робин Гудов" из Дагестана 9,5 млн

СЕГОДНЯ 13:22 2019-11-27T13:23:05+03:00

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Южный окружной военный суд одобрил иск бывшего начальника Кизилюртовского ОВД Дагестана Асхабали Заирбекова. Полковник требовал компенсации после оправдательного приговора, передает "Ъ".

Осенью этого года мужчина решил пойти с иском, чтобы ему выплатили денежные довольствия с момента ареста - с 24 февраля 2014 года. Кроме этого, Заирбеков потребовал оплатить работу своих адвокатов и расходы на передвижения.

По чекам и квитанциям, мужчине должны были выплатить 1,36 миллиона рублей, но он попросил использовать еще индекс потребительских цен. В итоге суд постановил выплатить Заирбекову из казны 9,5 миллиона рублей: 1,7 миллиона за адвокатов, а 7,8 миллиона компенсацией. Кроме этого, прокурор Дагестана будет вынужден публично извиниться перед Заирбековым.

Правда, по всей видимости, это не конец дела. Прокуратура и казначейство хотят обжаловать приговор.

Напомним, Заирбекова оправдали в 2016 году. До этого его обвиняли в бандитизме, разбое и иных преступлениях. Другим участникам дела дали сроки от 11 до 15 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU