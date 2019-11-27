Суд постановил государству выплатить члену банды "Робин Гудов" из Дагестана 9,5 млн
Южный окружной военный суд одобрил иск бывшего начальника Кизилюртовского ОВД Дагестана Асхабали Заирбекова. Полковник требовал компенсации после оправдательного приговора, передает "Ъ".
Осенью этого года мужчина решил пойти с иском, чтобы ему выплатили денежные довольствия с момента ареста - с 24 февраля 2014 года. Кроме этого, Заирбеков потребовал оплатить работу своих адвокатов и расходы на передвижения.
По чекам и квитанциям, мужчине должны были выплатить 1,36 миллиона рублей, но он попросил использовать еще индекс потребительских цен. В итоге суд постановил выплатить Заирбекову из казны 9,5 миллиона рублей: 1,7 миллиона за адвокатов, а 7,8 миллиона компенсацией. Кроме этого, прокурор Дагестана будет вынужден публично извиниться перед Заирбековым.
Правда, по всей видимости, это не конец дела. Прокуратура и казначейство хотят обжаловать приговор.
Напомним, Заирбекова оправдали в 2016 году. До этого его обвиняли в бандитизме, разбое и иных преступлениях. Другим участникам дела дали сроки от 11 до 15 лет тюрьмы.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Происшествия: Дагестан»