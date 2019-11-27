2019-11-27T13:28:56+03:00
Происшествия

Подростка с пьяной икотой поймали за рулем автомобиля на Ставрополье

Юноша сел за руль в 16 лет, чтобы добраться до своей знакомой
Полина ШАПОШНИКОВА
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В Александровском районе пьяный подросток управлял автомобилем. Инспекторы обратили внимание на машину, которая ехала на высокой скорости, и попросили водителя остановиться. 16-летний подросток не имел прав, а сам был пьян, в чем и признался.

Молодой человек пояснил, что ехал в гости к знакомой. Его мучила пост-алкогольная икота и он очень просился домой. После процедуры освидетельствования на состояние опьянения, его просьба была удовлетворена. Прибор показал наличие более 0,5 промилле паров этанола в выдыхаемом им воздухе.

Водителю грозит арест до 15 суток, либо штраф 30 тысяч рублей. Семью посетит инспектор по делам несовершеннолетних, сообщили в УИГБДД по СК.

ИСТОЧНИК KP.RU

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