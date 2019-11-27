10-летний ребенок погиб под колесами грузовика в Дагестане
В дагестанском Хасавюрте грузовик "Вольво" наехал на 10-летнего ребенка, который в итоге умер под колесами большегруза. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Дагестану.
Авария произошла на перекрестке улицы Кирова и федеральной трассы "Кавказ" в десять утра. Водитель грузовика потерял управление и наехал на мальчика.
- В результате ДТП пострадавший, 10-летний ребенок, от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия. По данному факту собран материал для принятия процессуального решения. Следствием устанавливаются обстоятельства произошедшего, - сказано в сообщении ведомства.
ИСТОЧНИК KP.RU
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