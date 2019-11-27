Стала известна причина транспортного коллапса в Ставрополе

СЕГОДНЯ 14:02 2019-11-27T14:05:15+03:00

За несколько часов проверили 500 водителей маршруток и автобусов

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27 ноября на остановках общественного транспорта в Ставрополе собралось небывалое число ожидающих: проходящих маршруток было мало, а те, что подходили, в момент забивались под завязку. Многие опоздали на работу и учебу.

Сегодня ставропольская Госавтоинспекция проводила рейд по общественному транспорту с 4 утра. У водителей спрашивали документы на осуществление перевозок, документы о техническом состоянии транспорта, проверяли условия для пассажиров.

А тем временем в соцсетях творился настоящий бунт. Кто-то вспоминал истории «веселых» поездок:

- Я ехала в забитой до отказа 13, где водитель орал: «Не облокачивайтесь на дверь, она может отвалиться!» Наверное, его маршрутка соответствовала всем требованиям.

- Я один раз наблюдал, как в забитой до отказа маршрутке, не могла закрыться дверь. Водитель решил эту проблему. Вышел, утрамбовал руками людей поплотнее вовнутрь и закрыл дверь. Ещё есть маршрутка, у которой постоянно заклинивает дверь изнутри,а водитель открывает её монтировкой.

За несколько часов инспекторы проверили 500 машин: найдено больше 80 технически неисправных автобусов. А регистрацию 12 транспортных средств аннулируют из-за несанкционированной переделки.

Больше 25 индивидуальных предпринимателей привлечены к ответственности за выпуск на рейс технически неисправных автомобилей. У одного из автобусов нашли неисправную рулевую систему.

Рейды будут продолжены, а информация передана в администрацию города.

ИСТОЧНИК KP.RU