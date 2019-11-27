Неделя приема граждан стартовала в Минераловодском отделении партии «Единая Россия»

СЕГОДНЯ 15:08 2019-11-27T15:08:49+03:00

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Всего на прием к главе Минераловодского городского округа обратились 13 человек.

Жители просили руководство посодействовать им в решении проблем с выделением земельного участка под овощеводство, оформлением опекунства над ребенком-инвалидом, проведением водовода и ливневой канализации, спиливанием деревьев и асфальтированием дворовой территории.

Кроме того, со словами беспокойства обратились и жители одного из многоквартирных домов по проспекту 22 Партсъезда города Минеральные Воды, где, по их словам, неизвестные лица пытаются застроить общественную территорию.

Конечно же, не обошлось и без вопросов и просьб личного характера. Сергей Перцев ознакомился с представленными гражданами документами и ответил на интересующие их вопросы. Решение озвученных вопросов он взял под личный контроль.

Напомним, неделя приема граждан, посвященная 18-летию Всероссийской политической партии «Единая Россия», продлится до 1 декабря. График встреч можно уточнить в приемной партии в Минводах по телефону (87922) 5-86-00.

ИСТОЧНИК KP.RU