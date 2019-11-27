2019-11-27T16:21:20+03:00
Происшествия

Ставрополец хотел заработать на экстремистских организациях 15 млн рублей

Он рассылал смс с угрозами, требуя передать деньги
Полина ШАПОШНИКОВА
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На Ставрополье мужчина получил много лет тюрьмы за вымогательство от имени экстремистских организаций, пишет Newstracker. В феврале 2016 года кисловодчанин в два этапа задумал заработать 15 млн рублей. Сначала он отправил людям письма от имени фейковых экстремистских организаций, требуя денег.

Затем разослал смс с угрозами расправы в случае отказа. Но план провалился. В мае 2017 года ставропольца задержали.

Суд приговорил мужчину к 8,5 года заключения в колонии строгого режима.

Деньги он вымогал у бизнесменов и должностных лиц Кисловодска от лица северокавказского бандподполья.

ИСТОЧНИК KP.RU

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