Ставрополец хотел заработать на экстремистских организациях 15 млн рублей
На Ставрополье мужчина получил много лет тюрьмы за вымогательство от имени экстремистских организаций, пишет Newstracker. В феврале 2016 года кисловодчанин в два этапа задумал заработать 15 млн рублей. Сначала он отправил людям письма от имени фейковых экстремистских организаций, требуя денег.
Затем разослал смс с угрозами расправы в случае отказа. Но план провалился. В мае 2017 года ставропольца задержали.
Суд приговорил мужчину к 8,5 года заключения в колонии строгого режима.
Деньги он вымогал у бизнесменов и должностных лиц Кисловодска от лица северокавказского бандподполья.
ИСТОЧНИК KP.RU