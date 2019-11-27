Прекращены поиски пропавших в Дагестане 6-классников
Завершены поиски пропавших накануне 6-классников из поселка Новый Хушет. Дети 10 и 11 лет не вернулись домой из школы. Как рассказали "КП-Северный Кавказ" в пресс-службе МВД Дагестана, нашли всех троих в Махачкале.
- Несовершеннолетние найдены в Махачкале, на одной из АЗС. Помогая заправлять топливо автомобилистам, они заработали немного денег, которые потратили в компьютерном клубе, - сообщили в ведомстве.
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ИСТОЧНИК KP.RU