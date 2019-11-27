Сбербанк стал генеральным партнером конференции садоводов «PROЯБЛОКО 2019»

СЕГОДНЯ 16:22 2019-11-27T16:22:14+03:00

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Министр Российской Федерации по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарёв, губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, заместитель председателя Юго-Западного банка Сбербанка Ирина Ткаченко, а также представители крупнейших садоводческих хозяйств обсудили состояние и перспективы отрасли, особенности выращивания, сбыта урожая и в целом экономические аспекты садоводства.

За последние 5 лет объем рынка яблок в России вырос на 10% за счет роста собственного производства. Российские садоводы в 2018 году собрали рекордный урожай яблок, превысивший 1 млн тонн. При этом ежегодная потребность населения в свежих яблоках составляет 7,3 млн тонн (50 кг на человека в год).

На территории обслуживания Юго-Западного банка Сбербанка находятся два российских региона-лидера (Краснодарский край, Республика Кабардино-Балкария) по площади посаженных садов, которые обеспечивают более 50% валового сбора яблок в России.

— Сбербанк – крупнейший эксперт в области финансирования проектов агропромышленного комплекса. В банке создан центр компетенций по комплексной поддержке проектов в приоритетных подотраслях, к одной из которых относится «Садоводство». Сбербанк на Юге и Северном Кавказе за 2017-2019 год профинансировал около 2 тыс. га садов, объем инвестиций составил 11,5 млрд рублей, при поддержке Сбербанка построено плодохранилищ емкостью более 90 тыс. тонн. Кроме экспертизы бизнес-моделей и классического финансирования проектов, мы предлагаем клиентам дополнительные сервисы и новые возможности благодаря инновационным продуктам экосистемы банка: аутсорсинг большинства операционных задач, глубокая аналитика больших данных, маркетинговая, рекламная hr-поддержка, телемедицина и юридические вопросы, — сказала заместитель председателя Юго-Западного банка Сбербанка Ирина Ткаченко.

Сбербанк - основной партнёр программы льготного кредитования МСХ, объём кредитных соглашений Юго-Западного банка в 2019 году составил 25 млрд руб.

Программа МСХ субсидирует затраты, направленные на: закладку и уход за насаждениями, приобретение и установку опоры для садов, строительство мощностей по переработке плодоовощной, ягодной продукции, хранилищ и прививочных комплексов для насаждений.