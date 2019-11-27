2019-11-27T16:33:34+03:00
Общество

20 процентов заправок в Дагестане и Чечне продают топливо с нарушениями

В антирейтинге еще три южных региона
Антон ШАПОВАЛОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Более 20 процентов заправок в Дагестане и Чечне продают топливо с нарушениями. Об этом говорит карта качества топлива, подготовленная Росстандартом.

Кроме Чечни и Дагестана, в список с отрицательными показателями вошли еще 16 регионов, в том числе - Ростовская область, Крым и Севастополь. Остальные республики Северного Кавказа и Ставропольский край находятся в "зеленой зоне", то есть у них меньше пяти процентов заправок продают топливо с нарушениями.

- Росстандартом ежегодно проверяется порядка одну тысячу АЗС, планируемое количество АЗС для проведения проверок в последующие периоды находится примерно на том же уровне, - сказано в сообщении Минпромторга.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Массовое убийство на праздники планировал террорист в КБР
Сбербанк стал генеральным партнером конференции садоводов «PROЯБЛОКО 2019»
Прекращены поиски пропавших в Дагестане 6-классников
Ставрополец хотел заработать на экстремистских организациях 15 млн рублей
Неделя приема граждан стартовала в Минераловодском отделении партии «Единая Россия»
Стала известна причина транспортного коллапса в Ставрополе
10-летний ребенок погиб под колесами грузовика в Дагестане
«Испугались родителей»: куда исчезли объявленные в розыск 6-классники
Подростка с пьяной икотой поймали за рулем автомобиля на Ставрополье
Суд постановил государству выплатить члену банды "Робин Гудов" из Дагестана 9,5 млн
На Ставрополье строят больше жилья, а квадратный метр подорожал
Махачкала стала одним из худших городов по уровню жизни
Видео: Африканец подался в джигиты после кавказской свадьбы
Ставропольские школьники изобрели первый электрический мотоцикл
В Ставрополе разработан интересный экскурсионный маршрут
ВТБ снижает ставки по ипотеке до 8,4%