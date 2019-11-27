СЕГОДНЯ 16:33 2019-11-27T16:33:34+03:00

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Более 20 процентов заправок в Дагестане и Чечне продают топливо с нарушениями. Об этом говорит карта качества топлива, подготовленная Росстандартом.

Кроме Чечни и Дагестана, в список с отрицательными показателями вошли еще 16 регионов, в том числе - Ростовская область, Крым и Севастополь. Остальные республики Северного Кавказа и Ставропольский край находятся в "зеленой зоне", то есть у них меньше пяти процентов заправок продают топливо с нарушениями.

- Росстандартом ежегодно проверяется порядка одну тысячу АЗС, планируемое количество АЗС для проведения проверок в последующие периоды находится примерно на том же уровне, - сказано в сообщении Минпромторга.

ИСТОЧНИК KP.RU