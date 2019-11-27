Сериал по книгам ставропольского пистателя бьет рекорды по рейтингам
В день премьеры он сразу стал самым просматриваем после политической передачи
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Сериал по книгам ставропольского писателя создал каналу, на котором вышел, большую аудиторию. «Маскарадъ со смертью» вошел в пятерку самых просматриваемых на ТВЦ передач за 18 -24 ноября. В день премьеры сериал уступил только политической программе «Поскриптум» Пушкова.
Об этом сообщил автор книг, легших в основу сюжета картины, Иван Любенко. За приключениями адвоката Клима Ардашева больше всего наблюдают жители Москвы.
Любенко уверен, что это только начало и рейтинги будут выше. Писатель поздравил всю съемочную группу, сценаристов и актеров.
ИСТОЧНИК KP.RU