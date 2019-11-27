2019-11-27T17:33:03+03:00
Общество

Сериал по книгам ставропольского пистателя бьет рекорды по рейтингам

В день премьеры он сразу стал самым просматриваем после политической передачи
Полина ШАПОШНИКОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Сериал по книгам ставропольского писателя создал каналу, на котором вышел, большую аудиторию. «Маскарадъ со смертью» вошел в пятерку самых просматриваемых на ТВЦ передач за 18 -24 ноября. В день премьеры сериал уступил только политической программе «Поскриптум» Пушкова.

Об этом сообщил автор книг, легших в основу сюжета картины, Иван Любенко. За приключениями адвоката Клима Ардашева больше всего наблюдают жители Москвы.

Любенко уверен, что это только начало и рейтинги будут выше. Писатель поздравил всю съемочную группу, сценаристов и актеров.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Видео: Дагестанец пытался провезти в грузовике пять тонн осетрины
Осторожно, шокирующие кадры: в Дагестане грузовик переехал 10-летнего ребенка
Ставрополье может лишиться 4,5 млрд рублей налогов
"Нет пацана": "Руки-Базуки" попал под каблук обворожительной грузинки
В Минводах обновляют лифты
Массовое убийство на праздники планировал террорист в КБР
20 процентов заправок в Дагестане и Чечне продают топливо с нарушениями
Сбербанк стал генеральным партнером конференции садоводов «PROЯБЛОКО 2019»
Прекращены поиски пропавших в Дагестане 6-классников
Ставрополец хотел заработать на экстремистских организациях 15 млн рублей
Неделя приема граждан стартовала в Минераловодском отделении партии «Единая Россия»
Стала известна причина транспортного коллапса в Ставрополе
10-летний ребенок погиб под колесами грузовика в Дагестане
«Испугались родителей»: куда исчезли объявленные в розыск 6-классники
Подростка с пьяной икотой поймали за рулем автомобиля на Ставрополье
Суд постановил государству выплатить члену банды "Робин Гудов" из Дагестана 9,5 млн
На Ставрополье строят больше жилья, а квадратный метр подорожал
Махачкала стала одним из худших городов по уровню жизни
Видео: Африканец подался в джигиты после кавказской свадьбы
Ставропольские школьники изобрели первый электрический мотоцикл
В Ставрополе разработан интересный экскурсионный маршрут
ВТБ снижает ставки по ипотеке до 8,4%