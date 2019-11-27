В Минводах обновляют лифты

СЕГОДНЯ 17:52 2019-11-27T17:52:34+03:00

Работы по модернизации продолжатся и в следующем году

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В рамках региональной программы капремонта, рассчитанной на 30 лет, завершены работы по замене, модернизации и диспетчеризации лифтов в многоквартирном жилом доме № 3 на улице Бештаугорская. Лифтовое оборудование запущено и работает исправно. И уже начаты работы по замене выработавших свой ресурс подъемников в многоквартирном жилом доме по ул. Горская, 12.

Работа продолжится и в 2020 году: планируется заменить еще 34 лифта в 10 многоэтажных домах города. Всего на Ставрополье в ближайшие два года заменят 662 лифта, которые отработали по 30 и более лет. Они расположены в 259 многоэтажках региона. Такая задача поставлена губернатором края Владимиром Владимировым.

Модернизация лифтового хозяйства в приоритетном порядке стала возможной благодаря изменению федерального законодательства. В прошлом году регионы получили право откорректировать свои программы капремонта с учетом необходимости обновления отработавших нормативный срок подъемников.

Напомним, в региональную программу капремонта включены 9096 многоквартирных домов общей площадью 27,5 млн кв. метров. Сейчас в многоэтажках по краю насчитывается 4226 лифтов. Их них 15% отработали по 30 и более лет и подлежат замене.

ИСТОЧНИК KP.RU