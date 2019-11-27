2019-11-27T17:52:34+03:00
Общество

В Минводах обновляют лифты

Работы по модернизации продолжатся и в следующем году
Поделиться:
Изменить размер текста:

В рамках региональной программы капремонта, рассчитанной на 30 лет, завершены работы по замене, модернизации и диспетчеризации лифтов в многоквартирном жилом доме № 3 на улице Бештаугорская. Лифтовое оборудование запущено и работает исправно. И уже начаты работы по замене выработавших свой ресурс подъемников в многоквартирном жилом доме по ул. Горская, 12.

Работа продолжится и в 2020 году: планируется заменить еще 34 лифта в 10 многоэтажных домах города. Всего на Ставрополье в ближайшие два года заменят 662 лифта, которые отработали по 30 и более лет. Они расположены в 259 многоэтажках региона. Такая задача поставлена губернатором края Владимиром Владимировым.

Модернизация лифтового хозяйства в приоритетном порядке стала возможной благодаря изменению федерального законодательства. В прошлом году регионы получили право откорректировать свои программы капремонта с учетом необходимости обновления отработавших нормативный срок подъемников.

Напомним, в региональную программу капремонта включены 9096 многоквартирных домов общей площадью 27,5 млн кв. метров. Сейчас в многоэтажках по краю насчитывается 4226 лифтов. Их них 15% отработали по 30 и более лет и подлежат замене.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Общество Северного Кавказа»

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Видео: Дагестанец пытался провезти в грузовике пять тонн осетрины
Осторожно, шокирующие кадры: в Дагестане грузовик переехал 10-летнего ребенка
Ставрополье может лишиться 4,5 млрд рублей налогов
"Нет пацана": "Руки-Базуки" попал под каблук обворожительной грузинки
Сериал по книгам ставропольского пистателя бьет рекорды по рейтингам
Массовое убийство на праздники планировал террорист в КБР
20 процентов заправок в Дагестане и Чечне продают топливо с нарушениями
Сбербанк стал генеральным партнером конференции садоводов «PROЯБЛОКО 2019»
Прекращены поиски пропавших в Дагестане 6-классников
Ставрополец хотел заработать на экстремистских организациях 15 млн рублей
Неделя приема граждан стартовала в Минераловодском отделении партии «Единая Россия»
Стала известна причина транспортного коллапса в Ставрополе
10-летний ребенок погиб под колесами грузовика в Дагестане
«Испугались родителей»: куда исчезли объявленные в розыск 6-классники
Подростка с пьяной икотой поймали за рулем автомобиля на Ставрополье
Суд постановил государству выплатить члену банды "Робин Гудов" из Дагестана 9,5 млн
На Ставрополье строят больше жилья, а квадратный метр подорожал
Махачкала стала одним из худших городов по уровню жизни
Видео: Африканец подался в джигиты после кавказской свадьбы
Ставропольские школьники изобрели первый электрический мотоцикл
В Ставрополе разработан интересный экскурсионный маршрут
ВТБ снижает ставки по ипотеке до 8,4%