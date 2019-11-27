Ставрополье может лишиться 4,5 млрд рублей налогов

СЕГОДНЯ 18:19 2019-11-27T18:19:22+03:00

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Завод по производству нитроцеллюлозы, в строительство которого на территории города Лермонтова собирались вложить 6,3 млрд руб., перенесут за пределы Ставропольского края. Такое решение принял инвестор проекта Альберт Авдолян, который пошел навстречу жителям, не желавшим появления этого предприятия в регионе Кавказские Минеральные Воды.

— “Химинвест” — социально ориентированная компания, которая всегда учитывает настроение людей. Альберт Авдолян пошел навстречу жителям и принял решение построить предприятие за пределами Ставропольского края. В настоящее время изучаются предложения в других регионах России для реализации проекта, — сообщили в пресс-службе компании «Химинвест», реализующей проект.

Новый завод предполагалось разместить в промышленной зоне Лермонтова на площади в 22 гектара неподалеку от «Алмаз Групп» — еще одного актива инвестора, который он взял для финансового оздоровления по просьбе властей Ставропольского края. Основная продукция предприятия, нитроцеллюлоза — стратегическое сырье для выпуска лаков, красок и эмалей. Завод оснастят современными системами безопасности, автоматизации, очистки выбросов и сточных вод. «Химинвест» также получил сертификат соответствия Garant Registrum, который подтверждает наличие экологического менеджмента к организации техпроцесса производства органических и неорганических веществ, а также систему экологического мониторинга воздушной и водной среды. Он подтверждает, что предприятие соответствует российским и международным стандартам в этой сфере. Новый проект создаст 160 новых рабочих мест и в первые 10 лет после запуска даст 8,6 млрд рублей налогов в бюджеты всех уровней, из которых 4,5 млрд — в краевой.

ИСТОЧНИК KP.RU