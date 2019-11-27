Осторожно, шокирующие кадры: в Дагестане грузовик переехал 10-летнего ребенка
Появились ужасные кадры, как в Хасавюрте 10-летнего мальчика переехал грузовик "Вольво". Ребенок, примятый колесом большегруза, скончался на месте, сообщают "КП-Северный Кавказ" в пресс-службе МВД по Дагестану.
На кадрах видно, что водитель грузовика стоял на светофоре на пересечении улицы Кирова и федеральной трассы "Кавказ". В это время мальчик решил перейти дорогу в неположенном месте и встал перед "Вольво", таким образом оказавшись в слепой зоне. Когда загорелся "зеленый" сигнал, машины тронулись, и ребенка смяло под колесами грузовика, который полностью переехал тело мальчика.
[18+] Шокирующие кадры: грузовик переехал 10-летнего ребенка в Дагестане.
- По данному факту собран материал для принятия процессуального решения. Следствием устанавливаются обстоятельства произошедшего, - сказано в сообщении МВД по Дагестану.
ИСТОЧНИК KP.RU
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