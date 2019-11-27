Видео: Дагестанец пытался провезти в грузовике пять тонн осетрины
«Преступный» товар был спрятал в фургоне тяжелогруза
Изменить размер текста:
Сегодня, 27 ноября, в Тарумовском районе Дагестана правоохранители остановили подозрительный грузовик. Полицейские нашли скрытые полости в фургоне прицепа.
Оказалось, что предприимчивый житель Дагестана хранил там замороженную рыбу остеровых пород общим весом около 5 тонн. Об этом сообщили в пресс-службе управления МВД по республике.
Теперь злоумышленнику придётся ответить за нелегальный провоз дорогого продукта.
Дагестанец пытался провезти в грузовике пять тонн осетрины.
ИСТОЧНИК KP.RU