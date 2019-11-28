2019-11-28T10:32:01+03:00
Общество

Дети показали, каким они видят «Кавминводский велотерренкур»

В Минводах открылась выставка рисунков школьников
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Фото с сайта администрации Минераловодского городского округа.Фото с сайта администрации Минераловодского городского округа.
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В Доме детского творчества Минвод открылась выставка-конкурс работ учащихся образовательных учреждений округа «Велотерренкур Минеральные Воды - Железноводск в красках».

Всего на конкурс было представлено свыше 100 творческих работ. Посредством этих рисунков ребята продемонстрировали свое видение велотерренкура, который в будущем может связать сразу три города Кавказских Минеральных Вод - Железноводск, Лермонтов и Минеральные Воды, а также красоту пейзажей, которые, возможно, откроются для туристов.

В первый день работы выставки, 25 ноября, ее посетили учащиеся лицея № 104 и МБОУ СОШ № 111. Рисунки смогли увидеть и дети из других школ - участники смотра-конкурса юных инспекторов движения округа.

Выставка рисунков «Велотерренкур Минеральные Воды - Железноводск в красках» продлится до 30 ноября. Приглашаем посетить ее всех желающих.

Кроме того, на территории Минераловодского городского округа также прошел большой конкурс сочинений по темам «Кавминводский велотерренкур - дорога памяти, культуры и истории» и «Кавминводский велотерренкур - 75 км здоровья».

ИСТОЧНИК KP.RU

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