На Ставрополье перевернулся автомобиль, а водителя там не было
Он просто сбежал, бросив раненого пассажира
Фото: УИГБДД по СК
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Около полуночи 27 ноября в Предгорном районе перевернулся автомобиль. На 35 километре автодороги «Ессентуки- Бекешевская – Суворовская» водитель автомобиля «ВАЗ-21103» ехал на высокой скорости, не справился с управлением и съехал с дороги. За пределами проезжей части машина опрокинулась.
Водитель сбежал, а 24-летний пассажир сам добрался до больницы с травмой головы. Полицейские устанавливают личность водителя автомобиля, допустившего ДТП. За побег ему грозит лишение прав. Идет проверка, сообщили в УИГБДД по Ставропольскому краю.
ИСТОЧНИК KP.RU