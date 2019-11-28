На Ставрополье перевернулся автомобиль, а водителя там не было

СЕГОДНЯ 11:29 2019-11-28T11:30:18+03:00

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Около полуночи 27 ноября в Предгорном районе перевернулся автомобиль. На 35 километре автодороги «Ессентуки- Бекешевская – Суворовская» водитель автомобиля «ВАЗ-21103» ехал на высокой скорости, не справился с управлением и съехал с дороги. За пределами проезжей части машина опрокинулась.

Водитель сбежал, а 24-летний пассажир сам добрался до больницы с травмой головы. Полицейские устанавливают личность водителя автомобиля, допустившего ДТП. За побег ему грозит лишение прав. Идет проверка, сообщили в УИГБДД по Ставропольскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU