Водитель иномарки в Ессентуках въехал в столб, оборвав провода
Он и пассажирка получили серьезные травмы
Фото: УИГБДД по СК
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Водитель оборвал провода электропередач ночью 27 ноября в Ессентуках.
На улице Маркова мужчина за рулем «Киа Манжестис» не справился с управлением, развив высокую скорость. Автомобиль врезался в столб и перевернулся.
63-летний водитель и 40-летняя пассажирка доставлены в больницу с тяжелыми травмами. После аварии проводится проверка, обстоятельства уточняются, сообщили в УИГБДД по Ставропольскому краю.
ИСТОЧНИК KP.RU