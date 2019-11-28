Водитель иномарки в Ессентуках въехал в столб, оборвав провода

СЕГОДНЯ 11:36 2019-11-28T11:37:34+03:00

Он и пассажирка получили серьезные травмы

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Водитель оборвал провода электропередач ночью 27 ноября в Ессентуках.

На улице Маркова мужчина за рулем «Киа Манжестис» не справился с управлением, развив высокую скорость. Автомобиль врезался в столб и перевернулся.

63-летний водитель и 40-летняя пассажирка доставлены в больницу с тяжелыми травмами. После аварии проводится проверка, обстоятельства уточняются, сообщили в УИГБДД по Ставропольскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU