2019-11-28T11:57:41+03:00
Происшествия

Появилось видео задержания членов банды "Шараповские" в Дагестане и Москве

Сотрудники ФСБ нашли огромный схрон с пулеметами и гранатометами [видео]
Антон ШАПОВАЛОВ
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Фото: скриншот оперативной съемки ФСБФото: скриншот оперативной съемки ФСБ
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Появились кадры оперативной съемки с мест задержания известной банды "Шараповские", которая причастна к многочисленным убийствам, грабежу, вымогательству и махачкалинскому теракту в 1998 году. Видео опубликовали представители Следственного комитета России.

Задержание членов ОПГ "Шараповские" в Дагестане и Москве. Видео: СКР.

В четверг стало известно, что сотрудники МВД, ФСБ и Следственного комитета провели задержание четырех членов ОПГ, которые причастные к нескольким убийствам в период с 2007 по 2015 год и совершению особо тяжких преступлений. Всех взятых "шараповских" арестовали.

- Следователями совместно с оперативными службами во время проведенных обысков был обнаружен схрон оружия. Были изъяты гранаты и другие боеприпасы, - говорит старший помощник начальника Следственного комитета по Москве Юлия Иванова.

Известно, что члены ОПГ "Шараповские" организовали и провели теракт в Махачкале в 1998 году. Тогда пострадали сто человек, десятки погибли. Всех причастных к этому преступлению членов банды поймали.

ПОДРОБНЕЕ О "ШАРАПОВСКИХ"

"Спали с гранатами": В Дагестане и Москве арестовали членов ОПГ "Шараповские"

Кроме этого, банда устраняла неугодных полицейских, похищала людей и устроила теракт в Махачкале (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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