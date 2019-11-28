Двух чеченцев арестовали за селфи во Франции
Во французском Страсбурге двух чеченских парней арестовали за селфи с поднятым вверх пальцем. Местные полицейские решили, что жест может означать приверженность запрещённой в РФ террористической организации «Исламское государство».
Двух подозреваемых задержали на рождественской ярмарке перед Страсбургским собором. Они делали селфи на фоне храма, воздев пальцы вверх. Полиция предположила, что это может означать их связь с террористами. И неспроста. Дело в том, что 11 декабря 2018 исламский радикалист Шериф Шекатт устроил здесь стрельбу, в результате которой погибло пять человек.
Задержанных молодых людей подозревают в симпатии к действиям Шекатта, в оправдании терроризма, сообщает эльзасское издание BFM. В четверг прокуратура будет рассматривать вопрос необходимости дальнейшего ареста мужчин.
У мусульман поднятый вверх указательный палец подчёркивает единобожие. Жест буквально означает, что ни на этой земле, ни за её пределами нет другого бога, кроме Аллаха.
ИСТОЧНИК KP.RU
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