Грузовик с внедорожником столкнулись в Минераловодском округе
Пострадал водитель внедорожника
Фото: УИГБДД по СК
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Грузовик столкнулся с внедорожником в Минераловодском округе вечером 27 ноября.
На 327 километре автодороги «Кавказ» водитель грузового «РЕНО MAGNUM» при выезде не уступил дорогу и столкнулся с «ИНФИНИТИ FХ-37».
С тяжёлыми травмами в больницу Пятигорска доставлен 46-летний пассажир внедорожника. Фурой управлял 46-летний житель соседнего региона, который за последние пару лет не раз попадался на превышении скорости.
Идет проверка, сообщили в УИГБДД по Ставропольскому краю.
ИСТОЧНИК KP.RU