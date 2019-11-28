Грузовик с внедорожником столкнулись в Минераловодском округе

СЕГОДНЯ 12:13 2019-11-28T12:14:11+03:00

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Грузовик столкнулся с внедорожником в Минераловодском округе вечером 27 ноября.

На 327 километре автодороги «Кавказ» водитель грузового «РЕНО MAGNUM» при выезде не уступил дорогу и столкнулся с «ИНФИНИТИ FХ-37».

С тяжёлыми травмами в больницу Пятигорска доставлен 46-летний пассажир внедорожника. Фурой управлял 46-летний житель соседнего региона, который за последние пару лет не раз попадался на превышении скорости.

Идет проверка, сообщили в УИГБДД по Ставропольскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU