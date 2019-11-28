В отдельных территориях Ставрополья до 30 ноября ловят лихачей

СЕГОДНЯ 12:29 2019-11-28T12:29:50+03:00

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На Ставрополье началась охота на водителей, превышающих предельно допустимую скорость на дорогах.

28 ноября в Шпаковском, Изобильненском, Левокумском, Нефтекумском и Грачевском районах, на федеральной трассе «Кавказ», регионе КМВ и вблизи города Буденновска инспекторы ДПС круглосуточно ловят лихачей.

Операция продлится до 30 ноября. В ней задействованы скрытые патрули, предупреждает пресс-служба УИГБДД по Ставропольскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU