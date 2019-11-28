2019-11-28T14:12:44+03:00
Происшествия

"Ее ждут пожилая мать и малолетние дети": завершены поиски пропавшей на Северном Кавказе многодетной матери

Две недели назад Болурова Элеонора не вернулась домой в Черкесске
Евгения СОКОРЕВА
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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В Карачаево-Черкесии полицейские прекратили поиски пропавшей 12 ноября 28-летней жительницы Черкесска.

Ее мать написала заявление 26 числа, рассказав, что в последнем разговоре дочь сообщила о "возникших у нее трудностях" и не вернулась домой. Женщина подчеркнула, что ее ждут трое малолетних детей. В соцсетях новость также сопроводили фразой "ее ждут пожилая мать и малолетние дети". Сотни людей заявили о готовности присоединиться к поисковой операции.

- Сегодня ее нашли у знакомых в Черкесске, - рассказали "КП-Северный Кавказ" в Управлении уголовного розыска МВД республики. - Криминала нет. Жива и здорова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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