"Ее ждут пожилая мать и малолетние дети": завершены поиски пропавшей на Северном Кавказе многодетной матери
В Карачаево-Черкесии полицейские прекратили поиски пропавшей 12 ноября 28-летней жительницы Черкесска.
Ее мать написала заявление 26 числа, рассказав, что в последнем разговоре дочь сообщила о "возникших у нее трудностях" и не вернулась домой. Женщина подчеркнула, что ее ждут трое малолетних детей. В соцсетях новость также сопроводили фразой "ее ждут пожилая мать и малолетние дети". Сотни людей заявили о готовности присоединиться к поисковой операции.
- Сегодня ее нашли у знакомых в Черкесске, - рассказали "КП-Северный Кавказ" в Управлении уголовного розыска МВД республики. - Криминала нет. Жива и здорова.
ИСТОЧНИК KP.RU