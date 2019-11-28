Четыре человека погибли в аварии в Дагестане
На четвертом километре трассы между Буйнакском и Талги произошло страшное ДТП. Столкнулись "ВАЗ-2106" и «Митсубиси Лансер», передает пресс-служба МВД по Дагестану.
- По предварительной информации 25-летний водитель автомашины «ВАЗ-2106» совершая обгон, выехал на полосу встречного движения, и допустил столкновения с автомашиной «Митсубиси Лансер», под управлением 54-летнего мужчины, - сказано в сообщении ведомства.
ДТП в Дагестане с 4-мя погибшими. Видео: МВД по Дагестану.
Водители машин и два пассажира погибли на месте. Еще двое пострадавших увезли в больницу.
- На место происшествия выехала следственная группа. Обстоятельства ДТП устанавливаются.
ИСТОЧНИК KP.RU
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