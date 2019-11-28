На Ставрополье сформирован новый состав правительства

СЕГОДНЯ 14:52 2019-11-28T14:53:30+03:00

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В краевом правительстве ставропольские депутаты поддержали губернатора в назначении на посты первых зампредов Николая Великданя и Ивана Ковалева. Согласно законодательству края, кандидатуры должны одобрить именно парламентарии края.

Так что процесс формирования нового состава правительства, сообщает пресс-служба губернатора СК, завершен: утверждены в должности все первые замы и заместители председателя правительства Ставрополья.

ИСТОЧНИК KP.RU