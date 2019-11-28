2019-11-28T15:29:07+03:00
Звезды

В Ставрополе открылась выставка картин по мотивам "Мастера и Маргариты"

Увидеть картины воочию можно до 22 декабря
Полина ШАПОШНИКОВА
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В Ставропольском краевом музее изобразительных искусств открылась выставка «Путешествие Воланда по миру глазами Евгения Синчинова».

Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ

Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ

Как пишет «Ставропольская правда», работы Синчинова знают не только в России, но и бывших республиках СССР, зарубежных странах – Италии, Греции, Норвегии, Германии, Польши, Югославии, Венгрии, США.

Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ

Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ

В юбилейной выставке произведения художника написаны по мотивам романа «Мастер и Маргарита». На персональной выставке представлено более 80 иллюстраций. этих рисунках порой встречаются свои сюжеты, не относящиеся напрямую к сюжетной линии романа... Синчинову, как карикатуристу, присуща гротесковая, заостренная экспрессия

Экспозиция проработает до 22 декабря.

Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ

Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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