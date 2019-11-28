В Ставрополе открылась выставка картин по мотивам "Мастера и Маргариты"
В Ставропольском краевом музее изобразительных искусств открылась выставка «Путешествие Воланда по миру глазами Евгения Синчинова».
Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ
Как пишет «Ставропольская правда», работы Синчинова знают не только в России, но и бывших республиках СССР, зарубежных странах – Италии, Греции, Норвегии, Германии, Польши, Югославии, Венгрии, США.
Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ
В юбилейной выставке произведения художника написаны по мотивам романа «Мастер и Маргарита». На персональной выставке представлено более 80 иллюстраций. этих рисунках порой встречаются свои сюжеты, не относящиеся напрямую к сюжетной линии романа... Синчинову, как карикатуристу, присуща гротесковая, заостренная экспрессия
Экспозиция проработает до 22 декабря.
Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ
ИСТОЧНИК KP.RU