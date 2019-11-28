«Почти 123 миллиарда рублей»: в Ставрополе утвердили бюджет края на 2020 год

СЕГОДНЯ 15:41 2019-11-28T15:41:46+03:00

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В Ставрополе утвердили доходы краевой казны на 2020 год в размере почти 123 миллиарда рублей. Значительную их часть составят налоговые и неналоговые доходы в сумме 67,7 миллиарда рублей. Расходы составят 123,8 миллиарда рублей.

По словам министра финансов Ларисы Калинченко, региональный бюджет сохранит свою социальную направленность: 67% его объема адресовано социальной сфере.

В том числе, 19,4 миллиарда рублей – это больше прошлого года на 18%, – будет выделено на предоставление социальных выплат. Из общей суммы на поддержку семей с детьми будет направлено 8,7 миллиардов рублей. Вдвое, до 700 рублей в месяц вырастет размер ежемесячных выплат многодетным семьям. На эти цели будет направлено 1,2 миллиарда рублей.

Увеличится и финансирование краевой программы «Жильё для молодых семей». Общий объём бюджетных средств на эти цели составит около 1 миллиарда рублей, что почти в 5 раз превышает показатель текущего года. До 800 миллионов рублей возрастёт объём средств на покупку жилья для детей-сирот.

Продолжится предоставление единовременных выплат «детям войны».

Еще один приоритет – поддержка сферы образования в рамках краевой программы «Дети», разработка которой была инициирована губернатором Ставрополья. Программа начнет работу в 2020-м году. В ее рамках особый упор делается на развитие материально-технической базы образовательных организаций. В целом на эти цели в следующем году выделяется 925 миллионов рублей. Эти средства будут направлены на замену окон, ремонт кровель, школьных дворов, а также на оснащение предметных кабинетов современных оборудованием и улучшение антитеррористической защищённости школ.

Значительные средства направлены на развитие инфраструктуры: 745 миллионов рублей направят на улучшение водоснабжения, более 10 миллиардов рублей составит объем дорожного фонда.

На реализацию в крае национальных проектов и сформированных на их основе региональных проектов и программ выделят 17 миллиардов рублей.

По итогам обсуждения закон о бюджете края на 2020 год и плановый период был принят большинством голосов сразу в двух чтениях.

ИСТОЧНИК KP.RU