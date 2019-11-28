В мае в Ставрополе соберут урожай бананов
И дадут попробовать всем посетителям Ботанического сада
Фото: инстаграм губернатора
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В Ботаническом саду Ставрополя зреют бананы. Экзотичную фотографию опубликовал у себя в Инстаграм глава края Владимир Владимиров, пишет Newstracker. Он рассказал, что урожай дал единственный саженец, завезенный в Ставрополь 13 лет назад из Кисловодских теплиц. А родина его — Эквадор.
Банановое дерево дает урожай раз в полтора года, поспеют фрукты к майским праздникам. И посетителям Ботанического сада дадут попробовать ставропольские бананы на вкус.
ИСТОЧНИК KP.RU