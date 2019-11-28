2019-11-28T16:37:23+03:00
Общество

Владимир Путин приедет в Кабардино-Балкарию

Вместе с ним прилетят Минпросвещения России Ольга Васильева и глава Минкультуры Владимир Мединский.
Антон ШАПОВАЛОВ
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Президент России Владимир Путин приедет в Кабардино-Балкарию с рабочим визитом. Об этом передает пресс-служба Кремля.

- В Нальчике глава государства проведет заседание Совета при президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям. Основной темой станет вопрос о реализации целей и задач Стратегии государственной национальной политики РФ, - сказано в сообщении пресс-службы президента.

Кроме Владимира Путина, в Нальчик прибудут еще глава Министерства просвещения России Ольга Васильева и министр культуры России Владимир Мединский.

Также Путин поговорит с главой Кабардино-Балкарии Казбеком Коковым и сходит в детскую академию творчества "Солнечный город".

ИСТОЧНИК KP.RU

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