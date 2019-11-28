На Ставрополье выявлено 78 нарушений санитарных норм в школах и садах
По результатам проверок в школах и детсадах за 2019 год на Ставрополье специалистами выявлено 78 нарушений санитарно-эпидемиологических норм, сообщает краевой Роспотребнадзор.
Сумма штрафов за административные нарушения составила 250 тысяч рублей.
Всего в новом учебном году проведена 101 проверка организации питания в учреждениях.
В некоторых из них не соблюдали технологию приготовления, нарушали порядок отбора и хранения суточных проб, не вели производственные журналы или вовсе не принимали все необходимые меры по обеспечению стерильности на кухне.
ИСТОЧНИК KP.RU