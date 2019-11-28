На Ставрополье выявлено 78 нарушений санитарных норм в школах и садах

СЕГОДНЯ 16:45 2019-11-28T16:46:19+03:00

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По результатам проверок в школах и детсадах за 2019 год на Ставрополье специалистами выявлено 78 нарушений санитарно-эпидемиологических норм, сообщает краевой Роспотребнадзор.

Сумма штрафов за административные нарушения составила 250 тысяч рублей.

Всего в новом учебном году проведена 101 проверка организации питания в учреждениях.

В некоторых из них не соблюдали технологию приготовления, нарушали порядок отбора и хранения суточных проб, не вели производственные журналы или вовсе не принимали все необходимые меры по обеспечению стерильности на кухне.

ИСТОЧНИК KP.RU