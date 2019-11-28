После жалобы на вымогательства и плохие условия в дагестанской больнице пройдет проверка

СЕГОДНЯ 17:02 2019-11-28T17:02:47+03:00

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Мэр Дербента Хизри Абакаров поручил организовать служебное расследование в Центральной городской больнице после жалобы местного жителя. Отец двухмесячной девочки, у которой был бронхит, выложил видеообращение в Instagram.

В ролике мужчина жалуется на то, что с него вымогали деньги, а его дочь положили в палату с ужасными условиями. Теперь же в больнице пройдет проверка, итоги которой представит главный врач. Несмотря на то, что мэрия не занимается проблемами медицины, которые полностью на Минздраве Дагестана, он и его подчиненные не оставят ситуацию.

- Что касается лечения ребёнка, после пяти дней стационара в Дербенте девочку перевели в Махачкалу, в детскую многопрофильную больницу, где лечение продолжается, - говорит Абакаров.

ИСТОЧНИК KP.RU