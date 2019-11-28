Генерал-майора полиции убило взрывом в пивоварне Пятигорска

СЕГОДНЯ 17:05 2019-11-28T17:58:19+03:00

Названо имя одного из погибших при пожаре сегодня утром

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Бывшего начальника полиции Еревана генерал-майора Ашота Карапетяна убило взрывом сегодня на собственной пивоварне Пятигорска. Имя погибшего раскрывает издание Baza . Предполагается, что пожар возник из-за ошибки во время варки продукта.

Около 7 утра 28 ноября стало известно о взрыве в частной пивоварне. Частично разрушило хозяйственную постройку. Огонь распространился на площади в 20 кв.м.

По сообщению горадминистрации, пивоварню официально не подключали к газу.

Следком по данному факту возбудил уголовное дело о нарушении требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц.

ИСТОЧНИК KP.RU