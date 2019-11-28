Генерал-майора полиции убило взрывом в пивоварне Пятигорска
Бывшего начальника полиции Еревана генерал-майора Ашота Карапетяна убило взрывом сегодня на собственной пивоварне Пятигорска. Имя погибшего раскрывает издание Baza . Предполагается, что пожар возник из-за ошибки во время варки продукта.
Около 7 утра 28 ноября стало известно о взрыве в частной пивоварне. Частично разрушило хозяйственную постройку. Огонь распространился на площади в 20 кв.м.
По сообщению горадминистрации, пивоварню официально не подключали к газу.
Следком по данному факту возбудил уголовное дело о нарушении требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц.
ИСТОЧНИК KP.RU