Завкафедрой за взятки осуждена на Ставрополье
Она получила 3,5 года
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Бывшую завкафедрой минераловодского филиала Ростовсого госуниверситета осудили на Ставрополье. Она признана виновной в мошенничестве и получении взяток, сообщает пресс-служба Южного СУТ СК России.
Женщина получила 3 года и 6 месяцев условного срока.
Работник образования с мая 2016 года по март 2017 брала деньги с абитуриентов за поступление в вуз. Не брезговала она за вознаграждение ставить отметки в зачётку об успешной сдаче экзаменов.
Приговор уже вступил в законную силу.
ИСТОЧНИК KP.RU