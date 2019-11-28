Завкафедрой за взятки осуждена на Ставрополье

СЕГОДНЯ 17:45 2019-11-28T17:45:38+03:00

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Бывшую завкафедрой минераловодского филиала Ростовсого госуниверситета осудили на Ставрополье. Она признана виновной в мошенничестве и получении взяток, сообщает пресс-служба Южного СУТ СК России.

Женщина получила 3 года и 6 месяцев условного срока.

Работник образования с мая 2016 года по март 2017 брала деньги с абитуриентов за поступление в вуз. Не брезговала она за вознаграждение ставить отметки в зачётку об успешной сдаче экзаменов.

Приговор уже вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU