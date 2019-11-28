2019-11-28T19:15:46+03:00
Общество

«Пристегнись и улыбнись — вы в эфире!»: «Комсомолка» с ГИБДД Ставрополья провела совместную акцию

Автолюбителям вручили подарки и подарили возможность выступить на радио «КП» [фото]
Евгения СОКОРЕВА
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--Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Журналисты радио «Комсомольская правда» вместе с инспекторами ставропольского ГИБДД устроили особый рейд для водителей краевого центра.

- Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

-Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

«День добрый, а у нас акция!» - говорили полицейские остановленным сегодня на оживленном перекрестке автолюбителям. А наши коллеги вручали всем свежий выпуск газеты «Комсомольская правда» и фирменную печатную продукцию издательского дома «КП».

- Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

-Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Особую проверку, известную по названию «Пристегнись и улыбнись!», проводим больше 5 лет. Цель остается неизменной: вместе с и.о начальника Госавтоинспекции Ставрополя Алексеем Поляковым журналисты призывают ставропольцев заботиться о себе и пассажирах, всегда используя ремень безопасности и детские кресла.

- Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

-Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Традиционно пока звукорежиссер и ведущая радио «КП» непосредственно общались с водителями, в эфире «Комсомольской правды» (FM 105,7 в Ставрополе) шла программа с приглашенным сотрудником ГИБДД СК. Гость объяснял слушателям, почему надо пристегиваться и не нарушать ПДД. Звучали в эфире и остановленные на проверку автолюбители.

- Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

-Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Следующая такая акция пройдет уже в 2020 году. Ждите, возможно, именно вас мы остановим с фразой «Пристегнись и улыбнись — вы в эфире!».

- Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

-Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

ИСТОЧНИК KP.RU

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