На Ставрополье осудят медсестру, из-за которой 5 человек заразились ВИЧ

СЕГОДНЯ 09:41 2019-11-29T09:46:40+03:00

Изменить размер текста: A A

На Ставрополье в суде предстоит рассмотреть дело о заражении пациентов ВИЧ в больнице Буденновска. По вине старшей медсестры теперь пятеро некогда здоровых людей имеют страшный диагноз. В том числе дети. О передаче уголовного дела с обвинительным заключением в суд сообщает Генпрокуратура РФ.

В 2018 году старшая медсестра инфекционного отделения не проследила за сменой катетера после заразного пациента. Ей инкриминируют халатность.

ИСТОЧНИК KP.RU