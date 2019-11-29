На Ставрополье осудят медсестру, из-за которой 5 человек заразились ВИЧ
Дело о халатности передано в суд
Изменить размер текста:
На Ставрополье в суде предстоит рассмотреть дело о заражении пациентов ВИЧ в больнице Буденновска. По вине старшей медсестры теперь пятеро некогда здоровых людей имеют страшный диагноз. В том числе дети. О передаче уголовного дела с обвинительным заключением в суд сообщает Генпрокуратура РФ.
В 2018 году старшая медсестра инфекционного отделения не проследила за сменой катетера после заразного пациента. Ей инкриминируют халатность.
ИСТОЧНИК KP.RU