В Пятигорске в лобовом столкновении серьезно травмирован водитель
25-летний молодой человек выехал на встречную полосу
Фото: УИГБДД по СК
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В Пятигорске 28 ноября на улице Производственной лоб в лоб столкнулись два автомобиля. Водитель машины «ВАЗ-21140» пренебрег дорожной разметкой и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем «Мицубиси Лансер».
Тяжелые травмы получил 25-летний водитель отечественной легковушки. В момент аварии молодой человек был трезв. Идет установление всех обстоятельств аварии, сообщили в УИГБДД по Ставропольскому краю.
ИСТОЧНИК KP.RU