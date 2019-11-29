2019-11-29T09:57:15+03:00
Происшествия

В Пятигорске в лобовом столкновении серьезно травмирован водитель

25-летний молодой человек выехал на встречную полосу
Полина ШАПОШНИКОВА
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Фото: УИГБДД по СКФото: УИГБДД по СК
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В Пятигорске 28 ноября на улице Производственной лоб в лоб столкнулись два автомобиля. Водитель машины «ВАЗ-21140» пренебрег дорожной разметкой и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем «Мицубиси Лансер».

Тяжелые травмы получил 25-летний водитель отечественной легковушки. В момент аварии молодой человек был трезв. Идет установление всех обстоятельств аварии, сообщили в УИГБДД по Ставропольскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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