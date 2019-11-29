В Ставрополе иномарка сбила пешехода на "зебре"
Молодой человек получил травму головы
Фото: УИГБДД по СК
Изменить размер текста:
В Ставрополе под колеса иномарки на пешеходном переходе попал молодой человек.
28 ноября поздно вечером на проспекте Кулакова мужчина за рулем «Шевроле Круз» не пропустил пешехода и наехал на него. 25-летний парень переходил дорогу по «зебре» без светофора. Он получил травму головы.
36-летний водитель, житель Михайловска, не числится в злостных нарушителях ПДД. Назначена проверка по факту аварии, сообщают в УИГБДД по Ставропольскому краю.
ИСТОЧНИК KP.RU