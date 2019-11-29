Ставрополец забил табуреткой конкурента на сердце любимой
37-летний мужчина погиб от ударов на месте
Фото: СУ СКР по СК
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В Петровском округе задержан мужчина, который подозревается в убийстве знакомого. 40-летний мужчина в селе Высоцком ночью 13 ноября выпивал с 37-летним товарищем Скоро посиделки перетекли в ссору из-за ревности подозреваемого к его сожительнице. В гневе селянин взял табурет, а потом стул, которым нанес не меньше трех ударов по голове конкурента. От травм мужчина умер на месте.
Отелло задержан, расследование уголовного дела продолжается, сообщили в СУ СКР по СК.
ИСТОЧНИК KP.RU