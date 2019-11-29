На Ставрополье мать и дочь "кинули" банк на 48 млн рублей

СЕГОДНЯ 10:46 2019-11-29T10:46:43+03:00

Они взяли кредит для предпринимательской деятельности

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На Ставрополье мать и ее дочь-предпринимательница подозреваются в крупном мошенничестве.

Они изготовили и предоставили в банк документы, содержащие завышенные и недостоверные сведения о благосостоянии фирмы. Банк выдал кредит на сумма 48 млн рублей.

Но вернуть деньги бизнесвумен не смогла, распорядившись ими по своему усмотрению. Как оказалось, возвращать долги женщина вообще не планировала.

Возбуждено уголовного дело о мошенничестве в особо крупном размере, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по СК.

ИСТОЧНИК KP.RU