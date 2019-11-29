2019-11-29T12:20:14+03:00
Происшествия

«Моим нужнее»: дагестанка обокрала чужого ребёнка

Женщина стащила «бесхозную» коляску
Ольга ОСТРОВСКАЯ
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Иллюстративное фотоИллюстративное фотоФото: Архив "КП"
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В Дагестане женщина обокрала чужого ребёнка, подумав, что «своим нужнее». Она стащила одиноко стоявшую на лестнице коляску.

Как сообщили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе МВД республики, воровка уже давно присматривалась к коляске, которую беспечные хозяева оставляли на лестничной площадке. И, наконец, решилась — краденную вещь она разобрала и отправила родным в Табасаранский район в качестве презента.

Щедрость может дорого обойтись подозреваемой. Против неё возбудили уголовное дело о краже. По УК, воровке грозит до 5 лет лишения свободы.

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Воровка созналась в содеянном
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ИСТОЧНИК KP.RU

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