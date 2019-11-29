«Моим нужнее»: дагестанка обокрала чужого ребёнка
В Дагестане женщина обокрала чужого ребёнка, подумав, что «своим нужнее». Она стащила одиноко стоявшую на лестнице коляску.
Как сообщили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе МВД республики, воровка уже давно присматривалась к коляске, которую беспечные хозяева оставляли на лестничной площадке. И, наконец, решилась — краденную вещь она разобрала и отправила родным в Табасаранский район в качестве презента.
Щедрость может дорого обойтись подозреваемой. Против неё возбудили уголовное дело о краже. По УК, воровке грозит до 5 лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU
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