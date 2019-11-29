Невероятный спортивный челлендж захватил КБР

СЕГОДНЯ 12:20 2019-11-29T12:22:30+03:00

Парни соревнуются, кто прыгнет выше всех с места

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В КБР пообещали 49 фейерверков за самый просматриваемый ролик со спортивными рекордами в соцсети. Эстафету запустили в одном из региональных пабликов. Нужно с места прыгнуть в высоту и опубликовать видео с хештегом #челенджкабармафия . Парни прыгают на подставку из «блинов» от штанги и даже на собственные автомобили.

- Пацан, который начинал данный челлендж, просто с места как кенгуру запрыгнул и никто не повторил до сих пор! - восхищаются наблюдающие за спортивной эстафетой в соцсетях.

Непревзойденный прыжок с места в высоту спортсмена в КБР.

Как Халк: в КБР парень запрыгнул на машину.

ИСТОЧНИК KP.RU