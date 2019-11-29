Акушера из Дагестана будут судить за смерть пациентки

СЕГОДНЯ 12:29 2019-11-29T12:37:55+03:00

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Следователи из Дагестана закончили расследовать уголовное дело против акушера-гинеколога перинатального центра в Хасавюрте. Материалы отправлены в суд, передают в пресс-службе Следственного комитета по республике.

Как уверяет следствие, в июле 2018 года обвиняемая, зная, что у беременной женщины низкий уровень гемоглобина, которое может быть вызван внутренним кровотечением, не предприняла ничего по спасению. По идее, врач должен был найти источник кровотечения, установить причину и определить курс лечения.

У пациентки резко остановилось сердце, но после реанимационных мер медик сделал кесарево женщине и удалил матку. Правда, акушер так и не нашел источник кровотечения, а также не позвал специалиста, который справился бы с этим.

Женщина умерла от острого малокровия, вызванного аневризмой селезеночной артерии. Как отмечают в перинатальном центре, пациентка поступила в больницу с показаниями, достаточных для срочного родоразрешения, которое связано с ухудшением плода. Однако с операцией врач опоздал, не выполнены нужные процедуры, такие как УЗИ брюшной полости, МРТ и КТ. Медик опирался в решении проблемы на свое мнение и не стал созывать консилиум.

- Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью второй статьей 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей), - сказано в сообщении Следственного комитета по Дагестану.

ИСТОЧНИК KP.RU