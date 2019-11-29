2019-11-29T12:36:04+03:00
Экономика

Чечня потратила больше всего бюджетных денег на нацпроекты

Это самый высокий показатель по стране
Полина ШАПОШНИКОВА
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--Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Только в 11 регионах страны освоена большая часть бюджетных средств на нацпроекты. 33 региона израсходовали менее 50%. На этом фоне Чечня стала лидером по освоению денег. В Республике применены 77,4% от выделенной государством суммы, расходы составили 12,8 млрд рублей.

Зато в Дагестане обстановка противоположная. Только 25,9% от выделенной суммы на нацпроекты власти успели освоить.

Кстати, быстрее всего идет дело с напректами «Культура» (86,6%), «Демография» (85,2%), «Образование» (81,2%), «Наука» (76%) и «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (74,8%).

Трудности возникают с проектами Международная кооперация и экспорт» (45,6%), «Производительность труда и поддержка занятости» (44,3%), «Экология» (37,3%) и «Цифровая экономика» (24,1%).

ИСТОЧНИК KP.RU

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