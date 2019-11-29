6 миллионов рублей потратят власти Чечни на новогодний корпоратив для чиновников

СЕГОДНЯ 12:45 2019-11-29T12:45:28+03:00

В программу мероприятий входит двухчасовой концерт с заслуженными артистами республики и застолье Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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В Чечне на новогодний корпоратив для чиновников планируют потратят шесть миллионов рублей. Соответствующий тендер разместили на портале госзакупок. Тот подрядчик, который выиграет право выполнить заказ, должен будет организовать «веселье» для 600 гостей.

Среди отдыхающих будет и глава Чечни Рамзан Кадыров.

В программу мероприятий входит двухчасовой концерт с заслуженными артистами республики и застолье. По тендеру ведущими должны быть профессионалы со статусом не ниже заслуженного артиста республики.

На торжественном концерте особо отличившимся участникам праздника вручат грамоты. А после – пригласят на двух-трёхчасовой предновогодний ужин. Все гости получат наборы кондитерских изделий и новогодний сувенир — игрушечную белую крысу.

ИСТОЧНИК KP.RU