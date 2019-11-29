2019-11-29T14:44:22+03:00
Происшествия

Мужчина в Ингушетии напал на свою семью

Выгнал на улицу жену и детей
Полина ШАПОШНИКОВА
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В Ингушетии местный житель тиранил свою семью и нападал на полицейских, сообщает Телеграмм-канал «Ангушт».

36-летний мужчина выпил и прогнал из дома супругу и маленьких детей. А когда приехали разобраться в ситуации полицейские, дебошир напал и на них. Взял биту и нанес ей повреждения одному из прибывших правоохранителей.

Биту отняли, тогда мужчина скрылся в доме, а вернулся уже с ножом, которым порезал кисть сотруднику полиции. Дебошира скрутили и увезли в отделение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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